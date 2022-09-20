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Снайперы с помощью винтовки "Сумрак" уничтожили высокоприоритетные цели ВСУ на рекордном расстоянии

Снайперы с помощью винтовки "Сумрак" уничтожили высокоприоритетные цели ВСУ на рекордном расстоянии

Снайперы союзных сил в ход спецоперации на Украине ликвидировали десятки высокопоставленных командиров ВСУ и нацбатальонов с помощью новинки — винтовки "Сумрак", об этом РИА "Новости" рассказала представитель компании-разработчика Lobaev Arms.

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