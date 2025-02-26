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Точки, точки, запятые: советский абстракционизм посылает сигналы

Точки, точки, запятые: советский абстракционизм посылает сигналы

Что общего между творчеством советского абстракциониста периода оттепели, сигналами из космоса и экспериментальной зарубежной мультипликацией первой половины XX века? Ответы на эти вопросы дает выставка «Вперед, к Злотникову», открывшаяся в «Граунд Солянке» в сотрудничестве с галереей pop/off/art.

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