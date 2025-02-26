Точки, точки, запятые: советский абстракционизм посылает сигналы

Что общего между творчеством советского абстракциониста периода оттепели, сигналами из космоса и экспериментальной зарубежной мультипликацией первой половины XX века? Ответы на эти вопросы дает выставка «Вперед, к Злотникову», открывшаяся в «Граунд Солянке» в сотрудничестве с галереей pop/off/art.