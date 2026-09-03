ВТБ прогнозирует ипотечные выдачи в 2026 году на уровне 2,4 трлн рублей

Выдачи рыночной ипотеки в России в 2026 году могут составить 2,4 трлн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2025 году.
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