«Вторая биологическая война»: почему западные политики выступили против фармкомпаний и кто победит

Дональд Трампа и будущий министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. В конце декабря исполнится пять лет с момента начала пандемии COVID-19 – первого «всадника апокалипсиса», по сути, ознаменовавшего начало конца однополярного мира.