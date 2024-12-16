«Вторая биологическая война»: почему западные политики выступили против фармкомпаний и кто победит

Дональд Трампа и будущий министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. В конце декабря исполнится пять лет с момента начала пандемии COVID-19 – первого «всадника апокалипсиса», по сути, ознаменовавшего начало конца однополярного мира.
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