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Брюссель и Пекин оказались на грани торговой войны из-за миллиардных убытков ЕС

Брюссель и Пекин оказались на грани торговой войны из-за миллиардных убытков ЕС

www.globallookpress.com/Sascha Steinach Европейский союз и Китай находятся на грани масштабной войны пошлин на фоне рекордного торгового дефицита ЕС, который достиг 359,8 млрд евро в год.

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