Рубль вырос после интервью Путина

Курс рубля окреп после того, как американский журналист обнародовал интервью с Путиным. Как стало известно из данных на сайте Московской биржи, курс рубля неожиданно окреп после того, как американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентов России Владимиром Путиным.