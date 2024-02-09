Рубль вырос после интервью Путина

Курс рубля окреп после того, как американский журналист обнародовал интервью с Путиным. Как стало известно из данных на сайте Московской биржи, курс рубля неожиданно окреп после того, как американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентов России Владимиром Путиным.
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