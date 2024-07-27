В столице продолжается фестиваль "Театральный Бульвар"

В столице продолжается масштабный фестиваль «Театральный Бульвар». На бульвары Москвы со своими спектаклями выйдут труппы легендарных театров: «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко», Театр на Малой Бронной и другие.
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