Ряд домов в Тамбове остался без горячей воды

В Тамбове начали отключать горячую воду в связи с гидравлическими испытаниями. Специалисты проводят эту процедуру ежегодно, чтобы проверить плотность и прочность теплосетей во избежание аварийных ситуаций зимой.
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