МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Ловушка сомнений: как распознать измену?

Хотела бы спросить совета у народа. Моя любимая пословица — «Если тебе кажется, то тебе не кажется». Так вот, на уровне интуиции уже некоторое время мне кажется, что муж мне изменяет.

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Комментарии
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ВераВерная
Наймите частного детектива. Вот он вам все подробно и расскажет. И покажет. Ну а если показывать будет нечего, отругайте вашу интуицию. Мужчина, поставивший под сомнение ваше доверие, обязательно повторит это снова. Может, ну его?
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