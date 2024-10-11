Хотела бы спросить совета у народа. Моя любимая пословица — «Если тебе кажется, то тебе не кажется». Так вот, на уровне интуиции уже некоторое время мне кажется, что муж мне изменяет.
Ловушка сомнений: как распознать измену?
Комментарии
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ВераВерная
Наймите частного детектива. Вот он вам все подробно и расскажет. И покажет. Ну а если показывать будет нечего, отругайте вашу интуицию. Мужчина, поставивший под сомнение ваше доверие, обязательно повторит это снова. Может, ну его?
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