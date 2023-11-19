Russia, Iran Oil Sanction Talk Returns Amid Weaker Prices

Earlier this week, the Financial Times reported Denmark was considering the start of inspections and potential blocks of Russian oil tankers carrying crude across its waters in the EU’s latest attempt to enforce a price cap on oil exports from Russia.
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