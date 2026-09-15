Опрос KP.RU: почти половина россиян не против использования ИИ детьми для учебы

Минпросвещения разрешило учителям использовать искусственный интеллект (ИИ) в работе. Преподаватели смогут анализировать успеваемость школьников и готовиться к урокам с помощью нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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