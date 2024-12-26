На месте крушения самолета найдены 38 тел

На месте трагедии нашли 38 тел, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».Согласно приведенным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые направлены в центр судмедэкспертизы (шесть граждан Казахстана и три члена экипажа).