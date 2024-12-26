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На месте крушения самолета найдены 38 тел

На месте крушения самолета найдены 38 тел

На месте трагедии нашли 38 тел, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».Согласно приведенным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые направлены в центр судмедэкспертизы (шесть граждан Казахстана и три члена экипажа).

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