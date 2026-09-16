Энергокомпаниям могут ограничить участие в майнинге

Компаниям электроэнергетики могут запретить управлять инфраструктурой для добычи криптовалют. Такой законопроект Федеральная антимонопольная служба планирует вынести на общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
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