Волочкова заявила, что весь российский шоу-бизнес завидует ее шпагату

Заслуженная артистка России, в прошлом прима Большого театра, не растеряла балетного мастерства. В 47 лет она все еще пластична, она выступает, придумывает собственные концертные программы, а еще регулярно попадает в скандальные переделки.
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