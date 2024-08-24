ДТП с тремя машинами собрало пробку на М-5 под Рязанью

По сообщениям водителей в соцсетях, столкнулись три машины - грузовик и два легковых автомобиля. Авария произошла в правом ряду, на полосе движения по направлению из Рязани, неподалеку от поворота на Ходынино Рыбновского района.
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