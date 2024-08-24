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62ИНФО | Новости Рязани

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Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Вот, интересно, здесь какому это  идиоту не понравилась , блин, эта скорбная для всех новость? Посадить бы хотя б на...В Рязани почтили ...
  • Eduard
    И это мы дело имеем пока с Украиной,а если бы они успели в НАТО другая операция была бы!После атаки на Ку...
  • Eduard
    И я бы пршол,но я чужой гражданин и возраст не тот!После атаки на Ку...

ДТП с тремя машинами собрало пробку на М-5 под Рязанью

ДТП с тремя машинами собрало пробку на М-5 под Рязанью

По сообщениям водителей в соцсетях, столкнулись три машины - грузовик и два легковых автомобиля. Авария произошла в правом ряду, на полосе движения по направлению из Рязани, неподалеку от поворота на Ходынино Рыбновского района.

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