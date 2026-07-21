Инсайдер: Apple выпустит iPhone 20 с рекордным 7-дюймовым экраном

Корпорация Apple готовит смартфон с самым большим экраном в истории линейки. Инсайдер Digital Chat Station (DCS) в блоге на Weibo раскрыл, что речь идет об iPhone 20 Pro Max, который выйдет осенью 2027 года — к 20-летию первого iPhone.
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