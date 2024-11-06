AIRI: мощные нейросети под влиянием гнева поддаются эмоциональным искажениям

Ученые из Института AIRI, ИСП РАН и Лаборатории искусственного интеллекта Сбера провели исследование, чтобы понять, как эмоции влияют на принятие решений большими языковыми моделями (LLM), то есть нейросетями, в стратегических играх и этических дилеммах.
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