AIRI: мощные нейросети под влиянием гнева поддаются эмоциональным искажениям

Ученые из Института AIRI, ИСП РАН и Лаборатории искусственного интеллекта Сбера провели исследование, чтобы понять, как эмоции влияют на принятие решений большими языковыми моделями (LLM), то есть нейросетями, в стратегических играх и этических дилеммах.