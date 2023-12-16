Собянин назвал социальные объекты, которые строят по реновации на востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как реализуется программа реновации на востоке столицы.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на востоке столицы правообладателями жилья по программе реновации уже стали свыше 16 тысяч горожан.
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