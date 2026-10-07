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Пидкок «обезумел» после того, как товарищи по команде были сбиты полицейской машиной

Источник изображения, Getty Images By Katie Falkingham BBC Sport Senior Journalist Published 1 hour ago Том Пидкок хотел «прекратить гонки» после того, как сказал, что двое его товарищей по команде были сбиты полицейской машиной, ехавшей по неправильному пути вниз по трассе Тре Валли Варесине в Италии.

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