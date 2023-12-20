 Владислав Даванков и его скелеты в шкафу

ФОТО: OLEGDOROSHIN/SHUTTERSTOCK РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА КОЗЫРИ ДЕПУТАТА -"ШАУРМЕНА" ПРОТИВ ПУТИНА: АРМИЯ МИГРАНТОВ-ДОЛЖНИКОВ И ПОДДЕРЖКА ИНОАГЕНТОВ Как ожидается, в ближайшее время оппозиционные партии назовут своих кандидатов на пост президента России, выборы которого состоятся в марте будущего года.