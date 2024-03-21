Чернышенко: получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду

Российским атлетам, которые смогли получить допуск, стоит ехать на летние Олимпийские игры в Париже. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил заместитель председателя отечественного правительства Дмитрий Чернышенко.
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