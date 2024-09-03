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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев в четвертьфинале US Open, зарплата Соболева в «Зените», академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки 1,8 млн, Осимхен едет в Турцию, рассуждения Путина о спорте и другие новости

1. Даниил Медведев пятый раз вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Нуну Боржеса. Также в четвертьфинал вышли Дрэйпер, Синнер и де Минаур.

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