Политолог Новик: Трамп опасается использования Patriot Киевом против США

Американский лидер Дональд Трамп опасается, что технологии и знания, предоставленные Украине для создания мобильного зенитного ракетного комплекса Patriot, могут в будущем быть использованы против Вашингтона, предположил политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.