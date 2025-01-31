На Ямале подвели итоги окружного конкурса педагогического мастерства

В Лабытнанги завершился окружной конкурс, посвященный педагогическому мастерству. В нем приняли участие 26 талантливых учителей и воспитателей из разных уголков Ямала, которые состязались в двух номинациях: «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала».
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