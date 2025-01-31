НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Новая кучка беспредельщиков и коррупционеровПрисяга на вернос...
  • Людмила Лепаева
    Сам купил и передал? Хорошо что не оставил для своих депутатовГлава региона пер...
  • Бендер Задунайский
    Так ведь снова ГАИ !Поздравление губе...

На Ямале подвели итоги окружного конкурса педагогического мастерства

На Ямале подвели итоги окружного конкурса педагогического мастерства

В Лабытнанги завершился окружной конкурс, посвященный педагогическому мастерству. В нем приняли участие 26 талантливых учителей и воспитателей из разных уголков Ямала, которые состязались в двух номинациях: «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх