На Ямале подвели итоги окружного конкурса педагогического мастерства

В Лабытнанги завершился окружной конкурс, посвященный педагогическому мастерству. В нем приняли участие 26 талантливых учителей и воспитателей из разных уголков Ямала, которые состязались в двух номинациях: «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала».