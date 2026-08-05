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Живая Кубань

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Пиленгас начал массово плодиться в Азовском море

Пиленгас начал массово плодиться в Азовском море

Пиленгас начал массово плодиться в Азовском мореВ Азовском море стало заметно больше пиленгаса. За последний год его запасы выросли на 30%.

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