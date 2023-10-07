Армия Израиля объявила о боеготовности на фоне обстрелов из Газы

В стране объявлена мобилизация: срочно призываются резервисты.фото: pixabay.com/edu_castro27 Армия обороны Израиля приведена в полную боевую готовность в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа и проникновение боевиков в приграничные территории.