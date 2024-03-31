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Власти российских регионов получили право запрещать "наливайки"

Власти российских регионов получили право запрещать "наливайки"

В Российской Федерации с 1 апреля вступил в силу закон, наделяющий власти регионов РФ правом запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в "наливайках".

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