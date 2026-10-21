Массовые беспорядки во Франции, Италии и Испании могут стать началом более серьёзных социальных потрясений, способных в будущем изменить основы европейского общества, заявила писатель Елена Чудинова в эфире Радио «Комсомольская правда».
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