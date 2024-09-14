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Закон, порядок, государство

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Вертолетчики Балтийского флота отработали применение авиационных средств поражения по наземным и морским целям

Вертолетчики Балтийского флота отработали применение авиационных средств поражения по наземным и морским целям

В ходе учебно-боевых мероприятий более 10 экипажей применили авиационные средства поражения по наземным и морским целям на дальности от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот.

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