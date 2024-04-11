В девяти районах Петербурга с 13 апреля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Колпинском, Красногвардейском и не только В Колпинском районе Петербурга с 13 апреля по 7 мая закроют движение транспорта по улице Варвары Петровой в посёлке Понтонный от Ясельной улицы до Клубной улицы, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.