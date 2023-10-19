Между машкомплектами и готовыми «Москвичами» колоссальная разница по качеству. Завод готовится перейти на сборку по полному циклу

Коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль в интервью ТАСС ответил на вопрос о том, как клиенты оценивают качество машин и есть ли нарекания: «Я знаю, что в массовом сознании сегодня бытует представление, что вся деятельность завода заключается в "прикручивании колес к машкомплекту"».