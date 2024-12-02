За сутки отказ на въезд в Молдавию получили 20 человек

За прошлые 24 часа на границе Республики Молдова было зарегистрировано значительное количество пересечений государственной границы, что подчеркивает активность как местных жителей, так и иностранных граждан.
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