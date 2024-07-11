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Добрый Мир

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Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже

Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже

2 дня назад 155K прочитали У военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума Очень похоже, при внимательном, конечно, рассмотрении, что вся эта поднявшаяся суета с «замирением» - метания Орбана по миру, заявления Болгарии и Турции о необходимости переговоров и своем посредничестве, - они не совсем про мир между Россией и Украиной.

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