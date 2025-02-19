Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

В 2025 году 36 процентов российских компаний собрались увеличить расходы на подарки сотрудникам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом «Битрикс24» и ретейлером «Золотое яблоко».