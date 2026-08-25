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Невьянского предпринимателя оштрафовали за нарушение требований антикоррупционного законодательства

Невьянская прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства у местного ИП. Выяснилось, что с ноября 2024 года у предпринимателя работает директором магазина бывший ведущий специалист отдела ЗАГС Невьянского района.

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