Невьянского предпринимателя оштрафовали за нарушение требований антикоррупционного законодательства

Невьянская прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства у местного ИП. Выяснилось, что с ноября 2024 года у предпринимателя работает директором магазина бывший ведущий специалист отдела ЗАГС Невьянского района.
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