АНГЕЛ АНГЕЛ

"Работаю за еду" - суровые будни российских иноагентов... Интересно а ради чего работали в России старики, которым назначили нищенские пенсии, которым устроили голодомор и геноцид... Квест на выживание от власти... А зарплаты простых работяг на которые не то что демографические проблемы решать, сами хватило бы прожить от зарплаты до зарплаты... С мизерными зарплатами... Потребление в России падает и все подчинено не внутреннему удовлетворению рынку, а экспорту в интересах бизнеса, олигархата и политико чиновничьих мафиозно клановых семей...