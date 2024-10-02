Тане Лазаревой как-то надо жить. "Можете отправлять донаты мне. Я буду очень благодарна." Какая милая женщина! Какие скромные у неё желания! Ну что поделать - надо женщину понять и простить.
"Работаю за еду" - суровые будни российских иноагентов
Комментарии
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Валерий Федосеев
Мрази жидкотелые ( мокрицы)!
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20 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
"Работаю за еду" - суровые будни российских иноагентов... Интересно а ради чего работали в России старики, которым назначили нищенские пенсии, которым устроили голодомор и геноцид... Квест на выживание от власти... А зарплаты простых работяг на которые не то что демографические проблемы решать, сами хватило бы прожить от зарплаты до зарплаты... С мизерными зарплатами... Потребление в России падает и все подчинено не внутреннему удовлетворению рынку, а экспорту в интересах бизнеса, олигархата и политико чиновничьих мафиозно клановых семей...
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15 час.
Traveller
А ведь все эти сбежавшие очень вкусно кушали с российского стола. Вчера где-то выступал их кормилец (такой же, только затихарившийся) Костя "Эрнст". Вот уж где доильный аппарат из российского бюджета!!! А русские?!? так то же чернь, подлежащая постепенному уничтожению для освобождения территории для граждан замли обетованной.
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13 час.
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