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Пятый канал

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«На 90% стало реальностью»: Ярмольник о сбывшихся прогнозах братьев Стругацких

«На 90% стало реальностью»: Ярмольник о сбывшихся прогнозах братьев Стругацких

Большая часть идей писателей Аркадия и Бориса Стругацких сегодня воплотилась в реальность. Об этом сообщил российский актер Леонид Ярмольник на премьере сериала «Трудно быть Богом».

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