Начались испытания комплекса "Прометей" для роботизации БМП

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Прометей", который позволяет превратить любую БТР, БМП или танк в дистанционно управляемую роботизированную машину, на текущий момент проходит цикл испытаний, сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы".
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