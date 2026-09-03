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Регионы России

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ПВО Москвы сбили 94 украинских беспилотника за сутки

ПВО Москвы сбили 94 украинских беспилотника за сутки

Силы противовоздушной обороны Москвы за последние сутки сбили 94 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины, направлявшихся в сторону столицы.

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