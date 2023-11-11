В Штабе общественной поддержки в Кемерове открылась фотовыставка «Мамы Героев»

Экспозиция создана в преддверии Дня матери и продлится до 24 ноября. На выставке представлено три десятка фотопортретов матерей ветеранов и действующих участников специальной военной операции, награжденных за боевые заслуги.
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