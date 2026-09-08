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Газета.ру

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Тренер Слуцкий: каждый день молюсь, чтобы Головин не перешел в "Зенит"

Тренер Слуцкий: каждый день молюсь, чтобы Головин не перешел в "Зенит"

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат!» высказался против перехода игрока «Монако» Александра Головина в петербургский «Зенит».

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