В ОБСЕ ответили на обвинение в работе в пользу ВСУ

Обвинения наблюдателей из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе в передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений о позициях формирований Луганской и Донецкой народных республик беспочвенны.
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