В ОБСЕ ответили на обвинение в работе в пользу ВСУ

Обвинения наблюдателей из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе в передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений о позициях формирований Луганской и Донецкой народных республик беспочвенны.