Телекоммуникационный план Китая: коммерческий запуск 6G в ближайшие годы

Новейший телекоммуникационный план Китая направлен не просто на строительство более быстрых мобильных сетей, а на подготовку второй по величине экономики мира к эре искусственного интеллекта — объединение 5G-Advanced, будущих сетей 6G, оптического широкополосного доступа, спутниковых сетей и национальных вычислительных мощностей в единую промышленную систему, отметил отраслевой эксперт.
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