Глава свердловского избиркома рассказала Путину о методе борьбы с "профессиональными жалобщиками"

Елена Клименко пытается выстроить отношения с наблюдателями-оппозиционерамиГлава свердловского избиркома Елена Клименко приняла участие во встрече Владимира Путина с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов России.
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