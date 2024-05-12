Минобороны отчиталось о перехвате двух ракет над Белгородской областью и шести беспилотников в трех регионах России

Дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Липецкой и Волгоградской областяхВ ночь на 12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регионы России с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У».
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