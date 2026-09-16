Как большевики зашутили нашу страшную трагедию

Текст дня, очень хорошее дополнение к посту Амерские леваки - это жуткая смесь наших соевичков с хахламиСпустя год после убийства Чарли Кирка наиболее громкая тема обсуждения вокруг этого преступления — это не насилие леворадикалов, которые убивают правых блогеров за то, что они побеждают оппонентов в дебатах, а «кирикизация» — волна высмеивания Кирка, его внешности, смерти и вдовы.
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