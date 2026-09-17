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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев об уходе из «Енисея»: «Я хочу достичь чего-то и решать большие задачи. Просто играть в футбол мне неинтересно»

Сергей Ташуев прокомментировал уход с поста главного тренера « Енисея ». «Когда я в мае закончил сезон, у всех была эйфория и всем все нравилось.

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