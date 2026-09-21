Видеокарты GeForce RTX 60 не выйдут в 2027 году. Известный инсайдер подтвердил перенос запуска

Всё на 2028 год Известный инсайдер Kopite7kimi утверждает, что видеокарты GeForce RTX 60 действительно выйдут только в 2028 году, а не во второй половине 2027 года, как указывали все ранние слухи и утечки.
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