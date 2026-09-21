iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Видеокарты GeForce RTX 60 не выйдут в 2027 году. Известный инсайдер подтвердил перенос запуска

Видеокарты GeForce RTX 60 не выйдут в 2027 году. Известный инсайдер подтвердил перенос запуска

Всё на 2028 год Известный инсайдер Kopite7kimi утверждает, что видеокарты GeForce RTX 60 действительно выйдут только в 2028 году, а не во второй половине 2027 года, как указывали все ранние слухи и утечки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым