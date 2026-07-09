Совкомбанк заключил соглашение с "Динамо" Махачкала до 2029 года

9 июля Совкомбанк стал финансовым партнером "Динамо" Махачкала до 2029 года. Подписанное на "Анжи Арене" соглашение поддерживает развитие футбола в Дагестане, объединяет болельщиков и клиентов банка, способствует продвижению спорта в регионе.