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Царьград

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Совкомбанк заключил соглашение с "Динамо" Махачкала до 2029 года

Совкомбанк заключил соглашение с "Динамо" Махачкала до 2029 года

9 июля Совкомбанк стал финансовым партнером "Динамо" Махачкала до 2029 года. Подписанное на "Анжи Арене" соглашение поддерживает развитие футбола в Дагестане, объединяет болельщиков и клиентов банка, способствует продвижению спорта в регионе.

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