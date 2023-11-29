НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

От банки и камка до тепловизионных прицелов. Тюнинг оружия в зоне СВО

От банки и камка до тепловизионных прицелов. Тюнинг оружия в зоне СВО

Если мы говорим про оружейный тюнинг как про внесение изменений в стрелковое оружие заводской конфигурации с целью повысить его эффективность, сделать более удобным в использовании, то такое явление существовало, наверное, столько же, сколько существовало самое оружие в «заводской конфигурации».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх