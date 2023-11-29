От банки и камка до тепловизионных прицелов. Тюнинг оружия в зоне СВО

Если мы говорим про оружейный тюнинг как про внесение изменений в стрелковое оружие заводской конфигурации с целью повысить его эффективность, сделать более удобным в использовании, то такое явление существовало, наверное, столько же, сколько существовало самое оружие в «заводской конфигурации».